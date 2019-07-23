فنزويلا تنشر فيديو يوثق انتهاك طائرة استطلاع أمريكية مجالها الجوي

وكانت وزارة الدفاع الفنزويلية قد ذكرت في وقت سابق أن قيادة القوات الجوية اكتشفت طائرة كانت متجهة من شمال غرب البحر الكريبي باتجاه ميشيتا القريبة من العاصمة كاراكاس.

وقالت الدفاع الفنزويلية إن محاولات الاتصال بالطائرة لم تنجح، وتمت مرافقتها حتى خروجها من المنطقة، وادعت وزارة الدفاع الأمريكية أن طائرة من طراز سو 30 التابعة لسلاح الجو الفنزويلي طاردت طائرة استطلاعها من طراز "إي بي-3"، التي كانت تكوم بعملية استطلاعية في المجال الجوي الدولي، وعرضتها وطاقمها للخطر.

وأشارت وزارة الدفاع الفنزويلية إلى أن هذه ليست الحالة الأولى التي تنتهك فيها الولايات المتحدة المجال الجوي الفنزويلي، ما يمكن اعتباره تهديدا خطيرا من الخارج.