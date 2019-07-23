11 مليار دولار قيمة مشروع تنفذه "إعمار" الإماراتية في مطار بكين

أبرمت شركة "إعمار" العقارية اتفاقية مع مطار بكين داشينغ الدولي لتنفيذ مشروع بقيمة 40.5 مليار درهم "11 مليار دولار" شاملة قيمة الأرض التي تبلغ مساحتها 5 كيلومترات مربعة من المطار البالغ مساحته 50 كيلومترا مربعا وذلك على هامش زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي إلى الصين.

قال رئيس مجلس إدارة شركة "إعمار" العقارية ، محمد العبار، في العاصمة بكين إن تنفيذ المشروع سيستغرق عشر سنوات ويتضمن مشاريع سكنية ومرافق ترفيهية، مؤكدا أن تنفيذ شركة إماراتية للمشروع يدل على الثقة التي تحظى بها الشركة وهو أمر يدعو للافتخار.

وأوضح أن فوز "إعمار" بتنفيذ المشروع يعد أيضا إشارة واضحة على العلاقة المتميزة بين دولة الامارات وجمهورية الصين الشعبية، معربا عن أمله في أن تشكل هذه الاتفاقية بداية لفتح فرص جديدة في السوق الصيني الذي يعد الأضخم على مستوى العالم .

وأعلن العبار أن شركة إعمار ستفتتح مكتبا اليوم في بكين برعاية معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد بهدف تعزير نشاطها في الصين، في تصريح لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".