فرنسا قد توافق على مقترح المملكة المتحدة بتشكيل قوات بحرية أوروبية في الخليج

قالت وسائل إعلام فرنسية نقلا عن مصادر دبلوماسية، إن باريس قد توافق على مقترح من المملكة المتحدة بشأن تشكيل قوة بحرية أوروبية في الخليج.

وأكدت مصادر دبلوماسية لوسائل إعلام فرنسية، اليوم الثلاثاء، أن فرنسا قد تشارك في تشكيل هذه القوات.

وكانت المملكة المتحدة قد دعت في وقت سابق إلى تشكيل قوة بحرية أوروبية من أجل ضمان حرية الملاحة في الخليج، لمنع إيران من احتجاز السفن التجارية من الدول العربية والغربية.وأكد وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت أنه وفقا للقانون الدولي لا يمكن لإيران أن تمنع السفن من المرور، ناهيك عن "الاستيلاء عليها"، ووصف هانت ما تقوم به إيران بـ"القرصنة"، وطالب بإنشاء قوات دولية لحماية أطقم الشحن والبضائع.

وكان الحرس الثوري الإيراني، الجمعة الماضية، "مصادرة" ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز، مشيرا إلى أن الناقلة "ستينا إمبيرو"،لم تلتزم بقوانين الملاحة، كما أكد مسؤولين إيرانيين أن طاقم الناقلة المكون من 23 فردا سيخضعون للتحقيق.

ونددت الولايات المتحدة وعدد من دول الخليج باحتجاز السفينة البريطانية، ودعت إلى إطلاق سراحها؛ فيما أفادت وسائل إعلام بريطانية، بأن وزير الخارجية جيريمي هنت، "يعتزم تجميد الأصول الإيرانية، بعد احتجاز الناقلة البريطانية".