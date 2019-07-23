بريطانيا تنتظر الليلة الأكثر حرارة في تاريخها

تنتظر بريطانيا الليلة الأكثر حرا في تاريخها، ويتوقع خبراء الطقس أن تزيد درجة الحرارة الليلة عن تلك التي سجلت من قبل ووصلت إلى 23 درجة مئوية.

وقالت صحيفة التليغراف البريطانية إن درجات الحرارة قد تصل إلى أعلى من 30 في أماكن عديدة داخل البلاد.

UK Weather: Heatwave temperatures to soar above 30 degrees as Britain heads for its hottest night https://t.co/ffneC1ohYy Telegraph pic.twitter.com/Yoq6TmMtXu — 🇬🇧 MyAmigo #LetsGoWTO (@my_amigouk) July 23, 2019

وكانت أعلى درجة حرارة سابقة وصلت إلى 23.9 وسجلت في برينتون في أغسطس 1990.

وقد تصل درجة الحرارة إلى 24 ليل الثلاثاء في جنوب شرق إنجلترا.

وتقاس درجات الحرارة بأخذ متوسطها خلال 24 ساعة، من الأقل معدلا وحتى قمتها من الصباح الباكر.

ومن المحتمل أن تصل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء إلى 34.