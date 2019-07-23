 باكستان تحدد شروط التخلي عن الأسلحة النووية

قال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إن إسلام آباد مستعدة للتخلي عن الأسلحة النووية إذا اتخذت نيودلهي نفس الخطوات.

وقال خان خلال مقابلة مع "فوكس نيوز" :"نعم.. باكستان مستعدة لفعل الأمر نفسه.. كما فعلت الهند فيما يتعلق بإمكانية التخلي عن الأسلحة النووية".

وأضاف رئيس الوزراء:

لأن الحرب النووية ليست حلا. وفكرة الحرب النووية بين الهند وباكستان تعني تدمير الذات.

وذكر رئيس الوزراء الباكستاني بأن طول الحدود بين الهند وباكستان يبلغ 3 آلاف كيلومتر تقريبًا.

وأعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق عن استعداده للتوسط في النزاع بين الهند وباكستان. لافتا إلى أنه التقى برئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الذي طلب منه التوسط في حل أزمة كشمير.

وفي الوقت نفسه قال الممثل الرسمي لوزارة الخارجية الهندية رافيش كومار إن بلاده لم تطلب من ترامب القيام بدور الوسيط.