جونسون يفوز برئاسة حزب المحافظين ويخلف ماي في منصب رئاسة الحكومة البريطانية

القاهرة - سبوتنيك. وبحسب نتائج التصويت التي أعلنها الحزب اليوم الثلاثاء، فإن الانتخابات التي أجريت داخل الحزب بين جونسون، ومنافسه وزير الخارجية الحالي جيرمي هانت، شارك فيها 159 ألف و320 صوتا، حصل جونسون منها على 92 ألف 153 صوتا، في حين حصل هانت على 46 ألف و656 صوتا.

وفور إعلان النتائج، هنأت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي جونسون في تغريدة عبر حسابها على موقع "تويتر"، وقالت "تهانيا لبوريس جونسون على انتحابه زعيما لحزب المحافظين، نحن الآن بحاجة للعمل معا على تنفيذ البريكست، والعمل على إبعاد جيرمي كوربن [زعيم المعارضة عن الحكومة]"، مؤكدة "سيحظي [جونسون] بكامل دعمي".

Many congratulations to @BorisJohnson on being elected leader of @Conservatives - we now need to work together to deliver a Brexit that works for the whole UK and to keep Jeremy Corbyn out of government. You will have my full support from the back benches. — Theresa May (@theresa_may) July 23, 2019

يذكر أنه في نهاية تموز/يوليو الفائت، استقالت رئيسة وزراء بريطانيا، تريزا ماي، من زعامة حزب المحافظين بعد فشلها في إقناع البرلمان، 3 مرات متتالية، بقبول خيارها لاتفاق بريكست الذي تم التنسيق عليه مع الاتحاد الأوروبي.