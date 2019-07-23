ظريف يوجه رسالة لجونسون بعد فوزه بمنصب رئيس وزراء بريطانيا

هنأ وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون على فوزه بالمنصب، كما أكد أن طهران لا تريد المواجهة، لكنها ستعمل على حماية مياه الخليج.

القاهرة - سبوتنيك. وكتب ظريف في تغريدة على حسابه بموقع تويتر اليوم الثلاثاء إن "مصادرة حكومة ماي للنفط الإيراني بطلب من الولايات المتحدة هو قرصنة، هذا أمر واضح وبسيط".

وأضاف ظريف "أهنئ نظيري السابق بوريس جونسون على حصوله على منصب رئيس الوزراء البريطاني الجديد"، وتابع "إيران لا تسعي للمواجهة، لكنها على بعد 1500 ميل من ساحل الخليج الفارسي، هذه مياهنا وسنحميها".

The May govt's seizure of Iranian oil at behest of US is piracy, pure & simple.



I congratulate my former counterpart, @BorisJohnson on becoming UK PM.



Iran does not seek confrontation. But we have 1500 miles of Persian Gulf coastline.These are our waters & we will protect them pic.twitter.com/svEqmEHQBM — Javad Zarif (@JZarif) July 23, 2019

ونقلت وكالة إيرنا الإيرانية عن ظريف تصريحاته من نيكاراغوا، حيث قال "يجب على بوريس جونسون أن يعلم أن طهران لا تريد التصعيد بل تسعى لعلاقات طبيعية مع بريطانيا على أساس الاحترام المتبادل"، مضيفا "كان من الواضح جدا أن ترامب هو الذي طلب من لندن أن تحتجز ناقلة النفط الإيرانية في مضيق جبل طارق وهذا التصرف يعد قرصنة بحرية".

وتابع ظريف "الجميع يعلن أن بدء الحرب أمر سهل، لكن من المستحيل إنهائها".

كما قال إن "زعم بريطانيا بأن ايران انتهكت عقوبات الاتحاد الاوروبي على سوريا لا أساس له".

وفاز وزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون برئاسة حزب المحافظين البريطاني، ليخلف بذلك رئيسة الوزراء الحالية تيريزا ماي في منصب رئاسة الحكومة.

واستقالت في نهاية تموز/يوليو الفائت رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، من زعامة حزب المحافظين بعد فشلها في إقناع البرلمان، 3 مرات متتالية، بقبول خيارها لاتفاق بريكست الذي تم التنسيق عليه مع الاتحاد الأوروبي.