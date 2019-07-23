أمطار غزيرة تغمر شوارع نيويورك ومحطات المترو

غمرت المياه مناطق عديدة من مدينة نيويورك الأمريكية بعد هطول أمطار غزيرة أمس الاثنين

كتبت صحيفة "واشنطن بوستن" أنه بعد يومين من الحرارة الشديدة التي لم تعرفها المدينة منذ ثمانينيات القرن الماضي، هطلت أمطار غزيرة وغمرت شوارع مدينة بروكلين وكوينس وستاتين-إيلند.

كما أشارت الصحيفة إلى أن الأمطار غمرت بعض محطات وأنفاق المترو.

ويظهر الفيديو الشوارع وهي على شكل سيول أنهار يصل ارتفاعلاالمياه فيها إلى البركةن كما تطفوا عليها اكياس القمامة. كما أظهر الفيديو المياه وهي تغمر أنفاق المترو .

هذا وحذرت السلطات المحلية المواطنين من الخروج من منازلهم غثر سوء الأحوال الجوية التي أدى إلى إقتلاع الأشجار وانقطاع التيار الكهربائي.