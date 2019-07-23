بيان رباعي أوروبي: هدم ممتلكات فلسطينية في القدس "سابقة خطيرة"

القدس - سبوتنيك . ذكر بيان مشترك صادر عن حكومات الدول الأربع، اليوم الثلاثاء "تدين حكومات فرنسا وألمانيا وإسبانيا والمملكة المتحدة أشد إدانة، هدم إسرائيل لممتلكات فلسطينية في منطقة وادي الحمص، في جنوب شرقي القدس".

وأضاف البيان "يقلقنا دائما استمرار السلطات الإسرائيلية في هدم ممتلكات فلسطينية، وإن هدم ممتلكات في أراض محتلة مخالف للقانون الإنساني الدولي ولقرارات مجلس الأمن الدولي، إلا في حالات استثنائية جدا"، مضيفا: "هذه العمليات تسبب معاناة الشعب الفلسطيني في غنى عنها، وتضر بعملية السلام".

وتابع البيان "في هذه الحالة تحديدا، كانت عمليات الهدم فاحشة بشكل خاص، حيث أن عددا من المنازل يقع في المنطقتين (أ) و(ب)، وهي مناطق تحت ولاية السلطة الفلسطينية تبعا لاتفاقيات أوسلو، وبالتالي تشكل انتهاكا لهذه الاتفاقيات، وعمليات الهدم هذه تشكل سابقة خطيرة تقوض بشكل مباشر حل الدولتين".