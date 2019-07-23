بسبب المهاجرين… ترامب يهدد غواتيمالا بـ3 عقوبات 

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، غواتيمالا، باتخاذ تدابير تقييدية وفرض رسوم وعمولة على التحويلات المالية بسبب انتهاكها لاتفاقية المهاجرين.

موسكو - سبوتنيك. في وقت سابق، ذكرت أنباء أن المحكمة الدستورية في غواتيمالا، منعت الرئيس جيمي موراليس، من توقيع اتفاق مع واشنطن من شأنه أن يحول غواتيمالا إلى أراضي بلد ثالث آمن للمهاجرين المتوجهين إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

Guatemala, which has been forming Caravans and sending large numbers of people, some with criminal records, to the United States, has decided to break the deal they had with us on signing a necessary Safe Third Agreement. We were ready to go. Now we are looking at the “BAN,”.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 23, 2019

وكتب الرئيس الأمريكي على موقع "تويتر" "غواتيمالا، التي تشكل قوافل المهاجرين وترسل أعدادا كبيرة من الناس إلى الولايات المتحدة، بعضهم لديه سجل جنائي، قررت فسخ الاتفاقيات المبرمة معنا بشأن توقيع الاتفاق الضروري بشأن دولة ثالثة آمنة".

....Tariffs, Remittance Fees, or all of the above. Guatemala has not been good. Big U.S. taxpayer dollars going to them was cut off by me 9 months ago. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 23, 2019

وأضاف "نحن الآن ندرس إمكانية تطبيق تدابير تقييدية وفرض رسوم وعمولات على تحويل الأموال أو كل ما سبق ذكره".