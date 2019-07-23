ميغان ماركل تتلقى دعوة من صديقة هاري السابقة لحضور زفافها

فوفقا لمصدر مقرب من العائلة الملكية، دوق ودوقة ساسيكس لا يخططان لحضور الحفل، مشيرا أن ماركل اعتبرت دعوة غولدينغ لها إهانة ولا ترغب في رؤية صديقة زوجها السابقة.

وبحسب صحيفة "إكسبريس" البريطانية، تتزوج إيلي غولدينغ من رجل الأعمال كاسبر جوبلينغ، والتي أرسلت دعوة ليس فقط لهاري وزوجته، ولكن أيضًا إلى الأمير ويليام وكيت ميدلتون. كما دعيت أيضا لحضور حفل زفاف المغنية والممثلة البريطانية الشهيرة ريتا أورا، والمغني البريطاني إد شيران وغيرهم.

الجدير بالذكر أن إيلي غولدينغ صديقة العائلة الملكية وكانت قد حضرت زفاف الأمير وليام وكيت ميدلتون عام 2011.