ملكة جمال تحرم من لقبها... والسبب "تويتر"

حرمت كاتي تشو، صاحبة لقب "ملكة جمال ميشيغان" من لقبها وأُلغيت مشاركتها في مسابقة "ملكة جمال العالم" بسبب منشورات مسيئة في صفحتها على "تويتر".

وأوضح منظمو المسابقة أنهم يعتبرون منشورات تشو "مهينة وغير لائقة"، إلا أنهم لم يحددوا بالضبط طبيعة المنشورات.

— Michelle Malkin (@michellemalkin) 23 июля 2019 г.

من جانبها أوضحت تشو "لقد حرموني من لقب ملكة جمال ميشيغان بسبب تغريدتي حول رفضي تجريب الحجاب في عام 2018، وتغريدتي حول جرائم القتل التي يرتكبها الأمريكان من الأصول الأفريقية وبعض التغريدات الأخرى".

— Kathy Zhu (@PoliticalKathy) 19 июля 2019 г.

ووفقا للفتاة استاء منظمو مسابقة ملكة جمال العالم بسبب تغريدة نشرتها تحدثت فيها عن رفضها المشاركة في مشروع "تجريب ارتداء الحجاب " في جامعة ميشيغان.

وجاء في التغريدة: هل تريدون القول أن الحجاب أصبح الآن شيئا عصريا وليس له أية علاقة بالدين؟ أم أنكم تحاولون ببساطة تعويد النساء على اضطهاد الإسلام؟ .

وفي منشور آخر كتبت "هل تعلم أن غالبية السود يموتون بسبب خطأ غيرهم من السود؟ أصلحوا مشاكلكم، ثم القوا اللوم على الآخرين".