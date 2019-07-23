عمران خان: بعد لقاء ترامب سألتقي "طالبان"

قال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، إنه سيلتقي بممثلي حركة "طالبان" ويحاول إقناعهم الدخول في محادثات بناءة مع الحكومة الأفغانية.

واشنطن - سبوتنيك. وتابع خان، اليوم الثلاثاء "لم ألتق بهم حينها لكن الآن، بعد العودة من واشنطن، ولقائي الرئيس دونالد ترامب، وحديثي مع الرئيس الأفغاني أشرف غني، سألتقي الآن مع طالبان".

وأضاف "سأفعل كل ما يتعلق بي لجعلهم يتفاوضون مع الحكومة الأفغانية، حتى تكون الانتخابات في أفغانستان شاملة وأن تشارك طالبان أيضا فيها".

Pakistan Prime Minister Khan says he will try to persuade Taliban to meet Afghan government



Pakistani Prime Minister Imran Khan on Tuesday said he would try meet with the Taliban in an effort to persuade the group to meet with the Afg…https://t.co/DBAvwLjLOI#Reuters#NEWS pic.twitter.com/JmXCFVbkLP — THE WORLD NEWS (@NEWSWORLD555) July 23, 2019

ويقوم خان حاليا بزيارة إلى واشنطن، وخلال كلمة في معهد السلام، قال إنه لم يلتق سابقا بحركة طالبان، على الرغم من طلبهم، لأن حكومة أفغانستان، بقيادة الرئيس أشرف غني، كانت ضدها.

إلى ذلك، ذكرت الولايات المتحدة أنه خلال المحادثات بين الرئيس ترامب وخان، طلبت واشنطن منه التأثير على "طالبان" بهدف التوصل إلى تسوية في أفغانستان.