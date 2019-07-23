لاريجاني يهاجم ترامب: يتاجر بالسياسة الخارجية 

قال رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ينظر إلى السياسة الخارجية على أنها تجارة، مضيفا: "هذه النظرة ليس لها مكان على الساحة الدولية".

طهران – سبوتنيك. جاء ذلك خلال استقبال لاريجاني، اليوم الثلاثاء، وفدا من حركة "حماس" الفلسطينية، بحسب وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية.

وأوضح لاريجاني "لقد سعت واشنطن إلى تصفير صادرات النفط الإيرانية وخلق توترات داخل البلاد، لكنها لم تنجح".

واستطرد "مؤامرة الولايات المتحدة على إيران، عززت وحدة الأحزاب في الجمهورية الإسلامية".

وحول الشأن الفلسطيني، أكد رئيس البرلمان الإيراني أن "الوحدة بين الفصائل الفلسطينية ستكون سببا في فشل صفقة القرن".

وتصاعدت التوترات في الخليج، لا سيما بين إيران والولايات المتحدة، بعدما اتهمت واشنطن طهران بالمسؤولية عن هجوم استهدف ست ناقلات نفط في مايو/ أيار، ويونيو/ حزيران، وهو ما تنفيه طهران، وفي أواخر الشهر الماضي، أسقطت إيران طائرة مسيرة أمريكية قالت إنها دخلت مجالها الجوي، بينما ذكرت واشنطن أنها كانت في الأجواء الدولية. وتراجع ترامب في اللحظة الأخيرة عن قرار شن ضربات جوية على إيران ردا على إسقاط الطائرة.