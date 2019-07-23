الخارجية الأمريكية: مستعدون للعمل مع الحكومة الأوكرانية الجديدة 

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مورغان أورتاغوس، اليوم الثلاثاء، أن واشنطن مستعدة للعمل مع الحكومة الأوكرانية الجديدة، التي سيتم تشكيلها نتيجة الانتخابات البرلمانية، وستواصل دعم كييف.

واشنطن - سبوتنيك. وقالت أورتاغوس "سنعمل مع الحكومة الجديدة لأوكرانيا ومع شعب أوكرانيا بقدر تعزيزهم للإصلاحات التي تعتبر حاسمة لنجاح أوكرانيا، ونحن نواصل دعم شعب أوكرانيا، الذي يبني دولة قوية ناجحة وديمقراطية آمنة داخل الحدود المعترف بها دوليا".

وتوجه واشنطن اتهامات لروسيا، بالتدخل في الشأن الأوكراني، الأمر الذي تنفيه موسكو، مؤكدة أنها ليست طرفا في النزاع الأوكراني الداخلي، وأنها مهتمة بأن تتجاوز جارتها أزمتها السياسية والاقتصادية.

وجرت، يوم الأحد الماضي، الانتخابات البرلمانية المبكرة في أوكرانيا، والتي دعا إليها الرئيس الأوكراني الجديد، فلاديمير زيلينيسكي، بعد قيامه بحل البرلمان الأوكراني الأخير قبل انتهاء ولايته.

وحصل حزب الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، "خادم الشعب" على نسبة 43.13 بالمئة متقدما بشكل كبير على حزب يوري بويكو "منصة المعارضة – من أجل الحياة" الذي حصل على 13.06 بالمئة من الأصوات، بعد معالجة أكثر من 95.01 بالمئة من البروتوكولات.

وجاء في بيانات لجنة الانتخابات الأوكرانية المركزية، أن حزب رئيسة الوزراء السابقة، يوليا تيموشنكو، "باتكيفشينا"، احتل المركز الثالث بنسبة 8.18 بالمئة، وجاء رابعا حزب الرئيس السابق، بيترو بوروشينكو، "التضامن الأوروبي" بنسبة 8.12 بالمئة، يليه في المركز الخامس حزب الموسيقي، سفيتوسلاف فاكارتشوك "الصوت" بنسبة 5.84 بالمئة.