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22:57 23 يوليو/ تموز 2019
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    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ يتصافحان في اجتماعهما الثنائي خلال قمة قادة مجموعة العشرين في أوساكا باليابان

    وكالة تكشف عن وفد أمريكي إلى الصين لإنهاء صراع بدأ العام الماضي

    © REUTERS / KEVIN LAMARQUE
    العالم
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    كشفت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية عن سفر وفد أمريكي إلى الصين، في محاولة لإنهاء صراع بدأ العام الماضي.

    نقلت وكالة "بلومبرغ" عن مصادر، رفضت الإفصاح عن هويتها، أن الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر ومسؤولين أمريكيين كبار سيتوجهون إلى شنغهاي يوم الاثنين لإجراء اجتماعات مباشرة مع المسؤولين الصينيين.

    شركة هواوي، عملاق صناعة الهواتف الذكية
    © AP Photo / Kin Cheung
    أمريكا تعلن عن حدث مهم بشأن "هواوي" خلال أسابيع
    ولم يرد مكتب لايتهايزر حتى الآن على طلب للتعقيب.

    تخوض الصين والولايات المتحدة معركة تجارية منذ العام الماضي حيث تبادل البلدان فرض الرسوم الجمركية على وارادته من الآخر. وتوقفت المحادثات بين أكبر اقتصادين في العالم في مايو/أيار، لكنها بُعثت من جديد عندما اجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنظيره الصيني شي جين بينغ خلال قمة مجموعة العشرين الشهر الماضي.

    وافق ترامب آنذاك على عدم فرض رسوم جديدة على واردات صينية إضافية قيمتها 300 مليار دولار وتقرر استئناف المحادثات.

    وأبلغ لاري كودلو المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض الصحفيين اليوم أن المحادثات المباشرة هي مؤشر جيد.

    وقال كودلو إنه يتوقع أن تبدأ الصين شراء المنتجات الزراعية الأمريكية قريبا.

    لكن وزير التجارة ويلبور روس، قلل من إمكانية ذلك خلال مقابلة مع وكالة بلومبرغ.

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    الكلمات الدلالية:
    الولايات المتحدة, الصين
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