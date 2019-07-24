الدفاع الصينية: لم تنتهك الطائرات الروسية والصينية المجال الجوي لدول أخرى

أكدت وزارة الدفاع الصينية، اليوم الأربعاء، أن الطائرات الروسية والصينية لم تنتهك المجال الجوي لدول أخرى خلال الدوريات المشتركة.

موسكو - سبوتنيك. وقال الممثل الرسمي لوزارة الدفاع وو تشيان في مؤتمر صحفي: "التزمت الطائرات الروسية والصينية بصرامة بقواعد القانون الدولي ذات الصلة خلال الدورية، ولم تنتهك المجال الجوي لبلدان أخرى".

وأكد الممثل أن الدورية كانت جزءا من الخطة السنوية للمناورات المشتركة بين البلدين و"ليست موجهة ضد دول ثالثة".

وكانت وزارة الدفاع الروسية قالت، في وقت سابق، أمس الثلاثاء إن روسيا والصين قامتا بإجراء دوريات مشتركة باستخدام طائرات بعيدة المدى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية أنه، اليوم الثلاثاء 23 يوليو/تموز، أجرت القوات الجوية الفضائية الروسية وقوات الجيش الصيني دورية جوية مشتركة، باستخدام طائرات استراتيجية بعيدة المدى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وشهدت الدورية المشتركة مشاركة قاذفتين استراتيجيتين من طراز "تو 95" تابعتين للجيش الروسي، واثنتين من القاذفات من طراز" Hun-6k" تابعتين للجيش الصيني، وقامت القاذفات بدورية مشتركة خطط لها في وقت مسبق فوق مياه بحر الصين وبحر الصين الشرقي.

هذا وكانت كوريا الجنوبية قد زعمت أن طائرات روسية قد اخترقت مجالها الجوي، في الوقت الذي قالت وزارة الدفاع الروسية إن مقاتلتين تابعتين لكوريا الجنوبية من طراز "إف 16" قامتا بمناورات وشكلتا تهديدا لسلامة قاذفتين استراتيجيتين روسيتين من طراز "تو 95" فوق المياه المحايدة لبحر اليابان.

وأكدت الوزارة في بيانها أن مسار رحلة القاذفتين الروسيتين لم يتغير وفقا للوائح الدولية وعلى مسافة تزيد عن 25 كيلومترا من جزر توكتوي دون انتهاك المجال الجوي لكوريا الجنوبية.