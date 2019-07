الدفاع الصينية: لم تنتهك الطائرات الروسية والصينية المجال الجوي لدول أخرى

موسكو - سبوتنيك. وقال الممثل الرسمي لوزارة الدفاع وو تشيان في مؤتمر صحفي: "التزمت الطائرات الروسية والصينية بصرامة بقواعد القانون الدولي ذات الصلة خلال الدورية، ولم تنتهك المجال الجوي لبلدان أخرى".

وأكد الممثل أن الدورية كانت جزءا من الخطة السنوية للمناورات المشتركة بين البلدين و"ليست موجهة ضد دول ثالثة".