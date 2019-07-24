روحاني يهدد بخطوة ثالثة نحو تقليص التزامات بلاده بالاتفاق النووي

صرح الرئيس الإيراني، حسن روحاني، بأنه إذا لم تصل المفاوضات مع باقي الموقعين على الاتفاق النووي لنتيجة فستتخذ إيران خطوة ثالثة نحو تقليص التزاماتها في نهاية فترة الستين يوما.