وسائل إعلام إيرانية ترجح "مقتل" الأمين العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية

نقلت وسائل إعلام إيرانية عن مصادر لها وصفتها بـ"المطلعة" أن الأمين العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيو أمانو، "قد قتل على يد إسرائيل بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية لرفضه الخضوع للضغوط وتوجيه تهم ملفقة ضد برنامج إيران النووي".

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية أن الأمين العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، "قد قتل على يد إسرائيل بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية لرفضه الخضوع للضغوط وتوجيه تهم ملفقة بحق برنامج إيران النووي".

ووفقا لمصادر مطلعة للوكالة، فقد عارض الرئيس الراحل موقف كل من إسرائيل والولايات المتحدة من أجل فرض ضغوط على إيران.

يذكر أن يوكيو أمانو قد توفي في 22 يوليو/تموز عن عمر ناهز 73 عاما.

هذا وعلق وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف في وقت سابق على خبر وفاة أمانو قائلا "شعرنا بحزن شديد عندما سمعنا نبأ وفاة أمانو، ونعبر عن خالص تعازينا ومواساتنا لمحبيه".

وأضاف "كان يوكيو أمانو، داعما مخلصا للاتفاق النووي مع إيران منذ البداية، ونتوقع أن يسير من يخلفه، على خطاه بشأن الاتفاق الإيراني".