الصين تزيد الإنفاق العسكري بشكل مستمر

أكد مجلس الدولة الصيني ، اليوم الأربعاء، نمو الإنفاق العسكري بوتيرة معتدلة، بحسب معلومات تم نشرها في "الكتاب الأبيض للدفاع الوطني في العصر الجديد".

وأشار الكتاب إلى "وجود فجوة كبيرة بين الإنفاق العسكري الصيني واحتياجات ضمان السيادة الوطنية والأمن والتنمية، من أجل الوفاء بالالتزامات الدولية".

ويفسر هذا الإنفاق أن الصين تواجه تحديات خطيرة تتعلق بضمان السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية والمصالح والحقوق البحرية.

وأعلن الكتاب تفاقم التنافس العسكري في العالم، مؤكدا أن الولايات المتحدة تسعى للهيمنة المطلقة وروسيا تسعى للقيام بإصلاحات عسكرية.

وصدر الكتاب الأبيض بعنوان "الدفاع الوطني الصيني في العصر الجديد" عن مكتب الإعلام التابع لمجلس الدولة، بهدف مساعدة المجتمع الدولي على فهم الدفاع الوطني الصيني بشكل أفضل، بحسب وكالة "شينخوا" الصينية.

وينقسم الكتاب الأبيض إلى ستة أقسام: الوضع الأمني الدولي وسياسة الدفاع الوطني الدفاعية للصين في العصر الجديد والوفاء بالمهام والواجبات للقوات المسلحة الصينية في العصر الجديد وإصلاح الدفاع الوطني الصيني والقوات المسلحة ونفقات الدفاع المعقولة والمناسبة والمساهمة بنشاط في بناء مجتمع المستقبل المشترك للبشرية.

وتحتل الميزانية العسكرية للصين المركز الثاني بعد الولايات المتحدة، حيث زاد الإنفاق العسكري في العام الماضي بنسبة 8.1 ٪ ليصل إلى 175 مليار دولار. ووفقا لميزانية 2019 ستزيد النفقات إلى 177.6 مليار.

يشار إلى أن الصين حذرت الولايات المتحدة قبل أيام من "اللعب بالنار" على خلفية الخطط الأمريكية لتسليح تايوان.