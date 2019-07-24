وزير خارجية تركيا: قد يتم إعلان تشكيل لجنة دستورية سورية في الأيام المقبلة

قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، إنه الأيام المقبلة قد تشهد إعلان تشكيل لجنة دستورية سورية.

أنطاكيا - سبوتنيك. واتهم تشاووش أوغلو، الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، بالمماطلة في تنفيذ اتفاق إقامة منطقة آمنة شمال شرقي سوريا.

وقال تشاووش أوغلو، في مؤتمر صحفي، إن "اقتراحات الولايات المتحدة الأميركية حول المنطقة الآمنة غير مرضية، وهي تماطل كما فعلت حول منبج"، مضيفا "ينبغي أن نتوصل إلى تفاهم حول المنطقة الآمنة، لقد نفد صبرنا، وسنفعل ما يلزم في حال لم نتوصل إلى تفاهم".

في سياق آخر، وللمرة الأولى من 8 سنوات، تمكنت منظمة الهلال الأحمر العربي السوري من إيصال قافلة مساعدات إغاثية إلى منطقة مركدة في أقصى الريف الجنوبي لمحافظة الحسكة.

وقال رئيس فرع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري في محافظة الحسكة، علي منصور، لمراسل "سبوتينك" إن الفرع أدخل قافلة مساعدات إغاثية إلى منطقة مركدة جنوبي الحسكة في سابقة هي الأولى من نوعها منذ بداية الحرب التي تتعرض لها سوريا، حيث استهدفت المساعدات هذه المنطقة التي لم تعرف الاستقرار لعدة سنوات، وتضمنت المساعدات التي تم توزيعها على الأهالي العائدين إلى قراهم والمتضررين والوافدين المقيمين في المنطقة سلالا غذائية وصحية مقدمة برعاية الحكومة السورية ومعلبات مقدمة من منظمة الصليب الأحمر الدولي.