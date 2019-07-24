Widgets Magazine
تسجيل
15:25 24 يوليو/ تموز 2019
مباشر
    بحث
    تدريبات حلف شمال الأطلسي سي بريز -2019

    وكالة: تركيا دولة "أطلسية" بامتياز وتلعب دورا متقدما واستراتيجيا في مهام الحلف

    © Sputnik . Игорь Маслов
    العالم
    انسخ الرابط
    0 10

    تعتبر تركيا من الدول الخمس الأوائل الأكثر إسهاما في مهام وعمليات حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وقدمت إسهامات إستراتيجية طوال السنوات الـ67 من عضويتها للحلف.

    نشرت وكالة "الأناضول" الرسمية التركية تقريرا تحدثت فيه عن أهمية ودور تركيا المتقدم في مهام وعمليات حلف شمال الأطلسي (الناتو) الذي انضمت إليه منذ 67 سنة.

    منظومة إس-400 للدفاع الجوي
    © Sputnik . Vitaliy Ankov
    خبير: ترامب والناتو بحاجة إلى تركيا والعقوبات ستكون شكلية
    وقالت الوكالة أن تركيا تصنف ضمن البلدان الـ 5 الأوائل الأكثر إسهاما في مهام "ناتو" وعملياته، بين الدول الأعضاء، وطوال سنوات عضويتها، كانت تركيا من أكثر الدول الأعضاء التي قدمت الدعم والإسهامات لحلف "الناتو"، وكانت وما تزال ضمن أغلب العمليات والمهام والفعاليات التي أطلقها الحلف بهدف تعزيز قدراته المدنية والعسكرية.

    وعدد تقرير الوكالة التركية إسهامات أنقرة للناتو كالآتي:

    في مجال إمدادات الدعم الشامل والمستدام للعمليات والمهام التي يطلقها حلف شمال الأطلسي، تأتي تركيا في المرتبة الـ 5 بين الأعضاء، فيما يبلغ عدد جنودها في صفوف "ناتو" ألفا و100 عسكريا.

    كما تعد أنقرة ثامن أكثر عضو يسهم في ميزانية الحلف، حيث تقدم دعما يصل قيمته 90 مليون يورو.

    وإلى جانب هذا، تشارك القوات المسلحة التركية في العديد من عمليات "ناتو" ومهامه، أبرزها قوات "الدعم الحازم" في أفغانستان. ففي أفغانستان، تتولى مهمة تشغيل وتوفير الأمن في مطار حامد كرزاي الدولي، حتى نهاية عام 2019، ويبلغ عدد الجنود الأتراك في أفغانستان ضمن إطار قوات "ناتو"، 570 عسكريا.

    وتسهم تركيا في تعزيز قوة "الناتو" في كوسوفو أيضا عبر تخصيصها 280 جنديا، ضمن إطار قوت حفظ السلام"KFOR".

    وفي العراق، تعتبر تركيا ثاني دولة بعد كندا، تقدمت بتعهدات دعم لقوات "ناتو" هناك، ويتواجد 30 جنديا تركيا ضمن هذه القوات.

    وعلى صعيد العمليات والمهام البحرية، تعد تركيا من البلدان المساهمة بشكل دائم في عملية "الحرس البحري" بقيادة "ناتو" في المتوسط، كما تتولى دورا مهما في مكافحة الهجرة غير النظامية في بحر إيجة.

    وإلى جانب هذا، تتولى تركيا مهام قيادية في صفوف حلف الأطلسي، إلى جانب استضافتها العديد من المقرات التابعة لحلف الأطلسي، أبرزها قيادة القوات البرية "LANDCOM" المتواجدة في ولاية إزمير غربي تركيا، كما تستضيف منطقة "كوراجيك" بولاية مالاطيا شرقي تركيا، منظومة رادار تابعة للأطلسي.

    وتستخدم طائرات المراقبة "أواكس" التابعة للحلف، قاعدة قونية الجوية وسط تركيا، إضافة إلى تزودها بالوقود جوا، من قبل طائرات تركية.

    أحد أشكال الدعم الأخرى التي تقدمها تركيا لـ"الناتو" على أراضيها، هي مشاركتها بطائراتها "أواكس" المحلية، وتقديم المعلومات اللازمة للحلف، ضمن إطار عمليات التحالف الدولي لمكافحة "داعش".

    وتأسس حلف شمال الأطلسي (الناتو) عام 1949، من قبل 12 دولة هي بلجيكا، وكندا، والدنمارك، وفرنسا، وبريطانيا، وآيسلندا، وإيطاليا، ولوكسمبورغ، وهولندا، والنرويج، والبرتغال، والولايات المتحدة الأمريكية.

    ويتكون الحلف حاليا من 29 عضوا، بعد أن انضمت إليه لاحقا كل من اليونان وتركيا سنة 1952، وألمانيا 1955، وإسبانيا 1982، وجمهورية التشيك، والمجر، وبولندا 1999، وبلغاريا، وإستونيا، ولاتفيا، ولتوانيا، ورومانيا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا 2004، إضافة إلى كرواتيا وألبانيا 2009، والجبل الأسود 2017.

    انظر أيضا:

    الناتو: تركيا تطلع حلف الأطلسي على مجريات عملية "غصن الزيتون" شمالي سوريا
    جنرال أمريكي: خطة تركيا لشراء نظام دفاعي روسي تشكل خطرا على حلف الأطلسي
    قائد في حلف الأطلسي: أمريكا وتركيا لا تزالان في حوار حول منظومة "إس-400" وطائرات "إف-35"
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    عامل منجم ينقل سلال الكبريت الصلب من مقلع يقع على البركان النشط كواه آيجن (Kawah Ijen) في إندونيسيا. يسود الفقر في المنطقة، والعمال ليس لديهم ملابس خاصة لهذه الوظيفة، ومتوسط الأجور، يتراوح بين 7-8 دولارات في اليوم. يقوم كل عامل منجم بنقل 75-90 كغم من الكبريت من المنجم في رحلة واحدة.
    الجبال الذهبية: كيف يتم استخراج الكبريت من بركان نشط في إندونيسيا
    كوريا الشمالية تحتجز سفينة روسية
    كوريا الشمالية "تصطاد" سفينة روسية
    إنفوجرافيك - الأسلحة النووية الأمريكية في أوروبا
    الأسلحة النووية الأمريكية في أوروبا
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك