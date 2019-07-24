وكالة: تركيا دولة "أطلسية" بامتياز وتلعب دورا متقدما واستراتيجيا في مهام الحلف

نشرت وكالة "الأناضول" الرسمية التركية تقريرا تحدثت فيه عن أهمية ودور تركيا المتقدم في مهام وعمليات حلف شمال الأطلسي (الناتو) الذي انضمت إليه منذ 67 سنة.

قالت الوكالة أن تركيا تصنف ضمن البلدان الـ 5 الأوائل الأكثر إسهاما في مهام "ناتو" وعملياته، بين الدول الأعضاء، وطوال سنوات عضويتها، كانت تركيا من أكثر الدول الأعضاء التي قدمت الدعم والإسهامات لحلف "الناتو"، وكانت وما تزال ضمن أغلب العمليات والمهام والفعاليات التي أطلقها الحلف بهدف تعزيز قدراته المدنية والعسكرية.

وعدد تقرير الوكالة التركية إسهامات أنقرة للناتو كالآتي:

في مجال إمدادات الدعم الشامل والمستدام للعمليات والمهام التي يطلقها حلف شمال الأطلسي، تأتي تركيا في المرتبة الـ 5 بين الأعضاء، فيما يبلغ عدد جنودها في صفوف "ناتو" ألفا و100 عسكريا.

كما تعد أنقرة ثامن أكثر عضو يسهم في ميزانية الحلف، حيث تقدم دعما يصل قيمته 90 مليون يورو.

وإلى جانب هذا، تشارك القوات المسلحة التركية في العديد من عمليات "ناتو" ومهامه، أبرزها قوات "الدعم الحازم" في أفغانستان. ففي أفغانستان، تتولى مهمة تشغيل وتوفير الأمن في مطار حامد كرزاي الدولي، حتى نهاية عام 2019، ويبلغ عدد الجنود الأتراك في أفغانستان ضمن إطار قوات "ناتو"، 570 عسكريا.

وتسهم تركيا في تعزيز قوة "الناتو" في كوسوفو أيضا عبر تخصيصها 280 جنديا، ضمن إطار قوت حفظ السلام"KFOR".

وفي العراق، تعتبر تركيا ثاني دولة بعد كندا، تقدمت بتعهدات دعم لقوات "ناتو" هناك، ويتواجد 30 جنديا تركيا ضمن هذه القوات.

وعلى صعيد العمليات والمهام البحرية، تعد تركيا من البلدان المساهمة بشكل دائم في عملية "الحرس البحري" بقيادة "ناتو" في المتوسط، كما تتولى دورا مهما في مكافحة الهجرة غير النظامية في بحر إيجة.

وإلى جانب هذا، تتولى تركيا مهام قيادية في صفوف حلف الأطلسي، إلى جانب استضافتها العديد من المقرات التابعة لحلف الأطلسي، أبرزها قيادة القوات البرية "LANDCOM" المتواجدة في ولاية إزمير غربي تركيا، كما تستضيف منطقة "كوراجيك" بولاية مالاطيا شرقي تركيا، منظومة رادار تابعة للأطلسي.

وتستخدم طائرات المراقبة "أواكس" التابعة للحلف، قاعدة قونية الجوية وسط تركيا، إضافة إلى تزودها بالوقود جوا، من قبل طائرات تركية.

أحد أشكال الدعم الأخرى التي تقدمها تركيا لـ"الناتو" على أراضيها، هي مشاركتها بطائراتها "أواكس" المحلية، وتقديم المعلومات اللازمة للحلف، ضمن إطار عمليات التحالف الدولي لمكافحة "داعش".

وتأسس حلف شمال الأطلسي (الناتو) عام 1949، من قبل 12 دولة هي بلجيكا، وكندا، والدنمارك، وفرنسا، وبريطانيا، وآيسلندا، وإيطاليا، ولوكسمبورغ، وهولندا، والنرويج، والبرتغال، والولايات المتحدة الأمريكية.

ويتكون الحلف حاليا من 29 عضوا، بعد أن انضمت إليه لاحقا كل من اليونان وتركيا سنة 1952، وألمانيا 1955، وإسبانيا 1982، وجمهورية التشيك، والمجر، وبولندا 1999، وبلغاريا، وإستونيا، ولاتفيا، ولتوانيا، ورومانيا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا 2004، إضافة إلى كرواتيا وألبانيا 2009، والجبل الأسود 2017.