وفاة جندي كرواتي متأثرا بجروحه بعد هجوم انتحاري في أفغانستان

قالت السلطات الكرواتية إن جنديا يخدم في أفغانستان لقي حتفه وأصيب آخران بجروح خطيرة في هجوم انتحاري استهدف قافلتهم خارج كابول، اليوم الأربعاء.

وهذه أول وفاة في صفوف القوات الكرواتية في أفغانستان منذ أن نشرت الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي قوات هناك في عام 2003. وفقا لـ "رويترز".

وقال وزير الدفاع دامير كريستيسيفيتش في مؤتمر صحفي في زغرب إن الجنود كانوا في الطريق إلى مطار كابول عندما صدمت دراجة نارية تحمل مفجرا انتحاريا مركبة في قافلتهم.

وذكرت وزارة الدفاع والرئاسة في بيانين أن جنديا يدعى جوزيب بريسكي أصيب بجروح خطيرة في الرأس وتوفي لاحقا في مستشفى عسكري تديره الولايات المتحدة في قاعدة باجرام الجوية.

وقال وزير الدفاع إن الجنديين الآخرين أصيبا بجروح في الذراع والساق وفي حالة مستقرة.

وأضاف "كان هجوما منفردا وباقي أفراد الفرقة الكرواتية بأمان".

والجنود الثلاثة جزء من فريق استشاري كرواتي مؤلف من 23 فردا يخضع للقيادة البريطانية ومكلف بتدريب الشرطة الأفغانية.