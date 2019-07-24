الإمارات وإندونيسيا توقعان اتفاقيات ومذكرات لتطوير التعاون وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك

وقعت الإمارات وإندونيسيا، في جاكرتا، اليوم الأربعاء، 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم، في مجالات متعددة، من بينها اتفاقية لحماية وتشجيع الاستثمار، ومذكرة تفاهم لإنشاء لجنة قنصلية مشتركة، وذلك في إطار توجه البلدين لتطوير التعاون الثنائي وفتح آفاق للشراكة المستقبلية.

القاهرة -سبوتنيك. بحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام) شملت الاتفاقات، التي وقعت بحضور ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الدفاعي، وأخرى في مجال الثروة السمكية، وثالثة حول تعديل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي الموقعة بين الدوليتين، في العام 1995.

كما تضمنت اتفاقية تعاون في مجال المساعدة الإدارية المتبادلة في الشؤون الجمركي، ومذكرة تفاهم في مجال السياحة، وأخرى للتعاون في المجالات الثقافية، وثالثة في مجال الصناعة.

وتم التوقيع على اتفاقية إطارية استراتيجية شاملة في مجال التكرير والبتروكيماويات، وقطاع التجزئة وتسويق الغاز البترولي المسال، وتجارة الغاز الطبيعي المسال، بين شركة بترول أبو ظبي الوطنية (أدنوك)، وشركة "برتامينا". ووقعت شركتا " مبادلة " الإمارتية، و"شاندري عصري" الإندونيسية، في قطاع البترول والبتروكيماويات.

وأبرمت مؤسسة "موانئ دبي العالمية" ومجموعة "ماسبيون" الإندونيسية مذكرة تفاهم.

ويأتي التوقيع على الاتفاقات بين البلدين، في إطار الزيارة، التي يقوم بها ولي عهد أبوظبي والوفد المرافق له، إلى العاصمة الإندونيسية جاكرتا.