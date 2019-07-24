قصر بوكينغهام: الملكة إليزابيث قبلت استقالة تيريزا ماي

أعلن قصر بوكينغهام إن الملكة إليزابيث قبلت استقالة رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي اليوم الأربعاء.

حيث بدا أن ماي (62 عاما) كانت تغالب دموعها أثناء خروجها من القاعة، بينما توقفت لتصافح رئيس البرلمان جون بيركو قبل مغادرة المجلس. وتسلم ماي السلطة رسميا إلى خليفتها بوريس جونسون اليوم الأربعاء.

وقالت ماي للنواب "في وقت لاحق اليوم سأعود إلى المقاعد الخلفية وستكون هذه هي المرة الأولى لي منذ 21 عاما، لذا سيكون ذلك تغييرا كبيرا".

ووصفت العلاقة بين النواب وأعضاء الدوائر الانتخابية التي يمثلونها بأنها "حجر الأساس لديمقراطيتنا البرلمانية". وقالت بصوت مرتجف في نهاية كلمتها "واجب خدمة الناخبين سيظل أعظم دافع لي".