حمد بن زايد يزرع شجرة مع الرئيس الأندونيسي... (فيديو وصور)

قام ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد ورئيس جمهورية أندونيسيا جوكو ويدودو، بجولة في حدائق قصر بوغور الفاخرة.

تحتوي حادئق القصر على 341 نوعا من الأشجار والنباتات و591 غزالا تعيش في أنحاء القصر إضافة إلى العديد من النافورات وبرك أزهار اللوتس.

وغرس محمد بن زايد آل نهيان والرئيس الإندونيسي شجرة في حديقة القصر للدلالة على عمق وتجذر العلاقات بين البلدين، بحسب صحيفة "البيان".

وأصبحت زراعة الأشجار في حديقة القصرالرئاسي تقليدا يتبعوه الرؤساء وكبار الضيوف حيث تعبر عن الصداقة القوية بين إندونيسيا ودول العالم فتوضع لوحة يكتب عليها تاريخ زرع الشجرة والشخصية التي غرست تلك الشجرة.

قام شيخنا حفظه الله #محمد_بن_زايد بجولة في حدائق قصر بوغور الرئاسي الذي يعود تاريخه إلى عام 1744 .وغرس شجرة ترمز إلى قوة العلاقة المتينة بين الدولتين#محمد_بن_زايد_فخرنا_وعزنا pic.twitter.com/4jpNvmuTT5 — 🇦🇪سالم (@FahdSalem_111) July 24, 2019

ويطلق على الشجرة التي تم غرسها شجرة دامار وهي نوع من أنواع الصنوبريات وتنتشر من جزيرة مالوكو وجزيرة سولاويسي في أندونيسيا وتشتهر باستخدام عصاراتها لإنتاج الصمغ، وتعتبر من الأشجار الضخمة ويصل ارتفاعها إلى 65 متراً، ويبلغ حجم ساقها 1.5 متر.

ورافق محمد بن زايد خلال الجولة نائب رئيس مجلس الوزراء سيف بن زايد آل نهيان ورئيس ديوان ولي عهد أبوظبي حامد بن زايد آل نهيان و وزير الطاقة والصناعة سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي.

هذا ووصل ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الإندونيسية جاكرتا في زيارة دولة.