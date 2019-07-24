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    طائرات من طراز بوينغ 737 ماكس التابعة لشركة الطيران ساوث ويست (Southwest Airlines) في مطار فيكتورفيل، كاليفورنيا، الولايات المتحدة 27 مارس/ آذار 2019

    الطراز المنكوب... بوينغ تتجه لقرار غير مسبوق ضد طائرات "737"

    © AFP 2019 / Getty Images/ Mario Tama
    العالم
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    قال دينيس مويلنبرغ، الرئيس التنفيذي لشركة "بوينغ"، اليوم الأربعاء، إن الشركة قد تتخذ قرارا غير مسبوق ضد طرازها المنكوب "737".

    ونقلت وكالة "رويترز" عن رئيس بوينغ قوله إن الشركة لا تستبعد مزيدا من الخفض أو الوقف المؤقت لإنتاج طائرة "737 ماكس" الموقوفة عن التحليق، إذا تعينت مراجعة تقديراتها لموعد عودتها إلى الخدمة.

    طائرات بوينغ 737 ماكس
    © REUTERS / LINDSEY WASSON
    العثور على مقبرة طائرات "بوينغ 737 ماكس" في الولايات المتحدة
    وخفضت بوينغ إنتاج طائرتها الأفضل مبيعا 20% في أبريل/ نيسان إلى 42 طائرة شهريا من 52 طائرة، بعد أسابيع من وقف تشغيلها في أنحاء العالم إثر حادثي تحطم مميتين.

    وأبلغ مويلنبرغ المحللين أن بوينغ تُقدر أن الطائرة ستبدأ العودة للخدمة "في أوائل الربع الأخير من العام الجاري 2019".

    وتخطط الشركة الأمريكية بناء على هذا التوقع مواصلة إنتاج 42 طائرة شهريا، ترتفع إلى الهدف الأصلي لإنتاج 57 طائرة شهريا في 2020.

    لكنه أضاف أن بوينغ ستواصل تقييم تلك الخطط، وقال "إذا تغيرت تقديراتنا لعودة الطائرة إلى الخدمة، فقد نحتاج إلى زيادة معدل خفض الإنتاج بدرجة أكبر أو خيارات أخرى من بينها الوقف المؤقت لإنتاج الطائرة ماكس".

    كما أشارت بوينغ إلى أن الشركة تعاني أسوأ 24 خسارة فصلية لها على الإطلاق، إذ بلغت نحو ثلاثة مليارات دولار، مع معاناة الشركة من وقف تشغيل طال عن المتوقع لطائرتها الأفضل مبيعا 737 ماكس.

    وكشف أكبر صانع طائرات في العالم عن تأخر جديد في برنامج الطائرة عريضة البدن 777إكس، حيث أرجأت مشكلات في المحرك الذي تنتجه "جنرال إلكتريك" أول إقلاع إلى 2020، في حين حذرت بوينغ من مزيد من التأخيرات المحتملة.

    وقال دينيس مويلنبرغ، الرئيس التنفيذي لبوينغ في مؤتمر بالهاتف بعد إعلان النتائج الفصلية إن الشركة تدرس مزيدا من الخفض في إنتاج الطائرة 737 ماكس.

    وتجاوز إجمالي التكلفة لأزمة 737 ماكس الثمانية مليارات دولار، بعدما كشفت بوينج الأسبوع الماضي عن نفقات بنحو 4.9 مليار دولار تشمل تعويضا ستدفعه إلى شركات الطيران عن تأخر تسليمات.

    وبلغ صافي خسارة بوينج في أول ربع سنة كامل منذ توقف الرحلات التجارية للطائرة 737 ماكس 2.94 مليار دولار، مقارنة مع ربح قدره 2.20 مليار دولار قبل عام.

    وهبطت المبيعات 35 بالمئة إلى 15.75 مليار دولار، لتأتي دون متوسط التوقعات البالغ 18.55 مليار دولار، بحسب بيانات رفينيتيف.

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    العثور على مقبرة طائرات "بوينغ 737 ماكس" في الولايات المتحدة
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    بوينغ 737 ماكس, بوينغ 737, بوينغ, الولايات المتحدة
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