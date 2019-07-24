إلغاء جلسة مجلس الأمن الخاصة بسوريا بسبب إصابة المبعوث الخاص

أعلن نائب الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، اليوم الأربعاء، عن إلغاء جلسة مجلس الأمن الدولي حول الشرق الأوسط ، التي تناقش فيها الأوضاع في سوريا، والتي يحضرها المبعوث الخاص للأمين العام، غير بيدرسون، بسبب إصابة في عينه.

وكان من المقرر عقد جلسة مجلس الأمن الدولي، يوم غد الخميس. في وقت سابق، أبلغ مكتب المبعوث الخاص أن بيدرسون قد أصاب عينيه في حادث، وكان غير قادر مؤقتًا على أداء واجباته.

وقال حق لوكالة "سبوتنيك" موضحا سبب إلغاء الجلسة " لأن المبعوث الخاص لن يكون قادرا على الحضور غدا".

ووفقا له، من المتوقع أن يتعافى بيدرسون قريبا. ومع ذلك، وفقا لتوصيات الأطباء فيتوجب عليه الحد من أنشطته ولا يجب عليه السفر لبعض الوقت.

ويشار إلى أن مجلس الأمن يعقد شهريا جلسة حول الوضع في سوريا، وعادة ما يشارك بيدرسون فيها، حيث تحدث آخرة مرة فيها عبر الفيديو من جنيف.