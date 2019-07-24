إصابة دبلوماسي بيلاروسي بجروح خطيرة في هجوم مسلح في أنقرة

أصيب المستشار الإداري البيلاروسي، ألكساندر بوغانشيف، بعيارين ناريين في منطقة كانكايا في أنقرة.

ويشار إلى أن جار الدبلوماسي هو من قام بإطلاق النار، وهو تركي. وقد أصيب المستشار بجروح خطيرة تم نقله إلى المستشفى على إثرها، وهو الآن في العناية المركزة.

Ankara’da Belarus Müsteşarı Alexander Poganshev, çocuğuyla yürürken komşusu tarafından uğradığı silahlı saldırıda öldü. Saldırgan daha sonra intihar etti❗️ pic.twitter.com/7GEXVMrRL5 — Boz Haber (@bozhaber17) July 24, 2019

والجدير بالذكر أن منفذ الهجوم، وهو عسكري متقاعد، قام بإطلاق النار على نفسه من نفس السلاح.

وأعلنت وزارة الخارجية البلاروسية أن الدبلوماسي في حالة خطرة بعد أن تلقى طلقات نارية من مواطن تركي يعاني من إعاقة عقلية.

وأضافت الوزارة "كان الموظف بالسفار البيلاروسية عائداً إلى المنزل مع طفله، عندما تلقى طلقات نارية من مواطن تركي غير متزن عقليا، وهو الآن في حالة خطيرة ويتلقى المساعدة الطبية".

يتبع...