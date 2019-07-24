مصدر يروي لـ"سبوتنيك" كيف وقع الهجوم على الدبلوماسي البيلاروسي في تركيا

أفاد مصدر في السفارة البيلاروسية، بأن مستشار سفارة بيلاروسيا في تركيا، ألكسندر بوغانشيف، أصيب بأربعة أعيرة نارية خلال هجوم بينما كان يسير مع ابنه في حديقة ديكمين في أنقرة.

أنقرة - سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك" "التقى شخص مصاب بمرض عقلي الدبلوماسي البيلاروسي بالصدفة عندما كان هو وابنه يمشيان في حديقة ديكمين، وفتح المهاجم النار على المستشار، وأصابه بأربع رصاصات، ولم يصاب الابن بأذى، وقد فر من المسلح، وأجريت عملية للمستشار في المستشفى، وهو حي، بينما عاد المهاجم إلى منزله وأطلق النار على نفسه".

هذا وتستمر زيارات المسؤولين رفيعي المستوى إلى المستشفى، حيث أجري للدبلوماسي البيلاروسي العملية. وقد زار المستشفى حاكم أنقرة فاسيب شاهين بالإضافة إلى وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، وسفير بيلاروسيا لدى أنقرة أندريه سافينيخ.

وذكرت إدارة المستشفى أن العملية قد انتهت، وكانت ناجحة، والآن ألكساندر تحت العناية المركزة.

وكان المتحدث باسم وزارة خارجية جمهورية بيلاروس، أناتولي غلاز، قد صرح لوكالة "سبوتنيك"، بأن الدبلوماسي البيلاروسي في حالة حرجة نتيجة لجرح بعيار ناري أصيب به من مواطن تركي غير متوازن عقليا.

لاحقا صرح محافظ أنقرة، وسيب شاهين، للصحفيين "وفقا لمعلومات أولية، فإن الهجوم كان نتيجة لنزاع داخلي بين الدبلوماسي وجاره في المبنى، وليس هناك دافع سياسي".