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    حكومة البريطانية تدعو الاتحاد الأوروبي إلى عدم التسويف في مفاوضات بريكست

    وزيرة العمل والمعاشات البريطانية تحافظ على منصبها في حكومة جونسون

    © AFP 2019 / JUSTIN TALLIS
    العالم
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    حافظت وزيرة العمل والمعاشات البريطانية، أمبر راد، على منصبها في حكومة رئيس الوزراء الجديد بوريس جونسون.

    لندن - سبوتنيك. وشغلت راد في الماضي منصب وزيرة الداخلية وكانت تعتبر "اليد اليمنى" لرئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي.

    رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، اليوم الجمعة عن استقالتها من منصبها كزعيمة لحزب المحافظين في بريطانيا، 24 مايو/ أيار 2019
    © REUTERS / Toby Melville
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    هذا وعيّن رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون بريتي باتل وزيرة للداخلية، وساجد جاويد عمدة لندن وزيرا جديدا للمالية، وستيفن باركلي لشؤون "بريكست"، وبن والاس للدفاع.

    وفاز جونسون بزعامة حزب المحافظين البريطاني، أمس الثلاثاء، ووفقا للبروتوكول المتبع، فإن الملكة إليزابيث الثانية استقبلته في القصر الملكي، اليوم، وكلفته بتشكيل الحكومة البريطانية الجديدة.

    وبحسب نتائج التصويت التي أعلنت أمس فإن الانتخابات التي أجريت داخل الحزب بين جونسون، ومنافسه وزير الخارجية الحالي جيريمي هانت، شارك فيها 159 ألف و320 صوتا، حصل جونسون على 92 ألف 153 صوتا، في حين حصل هانت على 46 ألف و656 صوتا.

    وكانت ماي أعلنت في 24 أيار/ مايو الماضي أنها ستستقيل من منصبها ومن زعامة حزب المحافظين في 7 حزيران/يونيو؛ تلبية لطلب الحزب الحاكم، وفي خطوة لإفساح المجال أمام زعيم جديد لمحاولة الخروج من "الطريق المسدود" بشأن إتمام صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

    وبحصوله على المنصب، سيتولى جونسون قيادة التوصل لاتفاق لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أو الخروج بدون اتفاق إذا انتهت المهلة الزمنية المتفق عليها بين المملكة والاتحاد الأوروبي في 31 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

    كما تشهد بريطانيا أزمة حادة مع إيران التي احتجزت ناقلة نفط ترفع العلم البريطاني "ستينا إمبيرو" في مضيق هرمز قبل أيام، ما اعتبرته لندن ردا على احتجازها لناقلة إيرانية عملاقة في مضيق جبل طارق قبل أكثر من أسبوعين.

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