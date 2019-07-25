وزير الخارجية التركي: الحالة الصحية لمستشار سفارة بيلاروس المصاب في أنقرة مرضية

أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، إن الحالة الصحية لمستشار سفارة بيلاروس في تركيا، ألكسندر بوغاتشيف، الذي تعرض لعملية إطلاق نار في أنقرة، مرضية، مشيرا إلى أنه قد ينقل يوم الخميس من العناية المركزة إلى جناح عام.

أنقرة - سبوتنيك. وقال تشاووش أوغلو للصحفيين في أنقرة عقب زيارة بوغاتشيف، بالمستشفى: "هذا المساء، أطلق متقاعد من خمسة إلى ست أعيرة نارية على مستشار سفارة بيلاروس في تركيا، ثم انتحر. عقب ذلك تم نقل الدبلوماسي إلى المستشفى وأجريت له عملية جراحية ناجحة للغاية".

وأضاف الوزير: "الآن، هو [بوغاتشيف] في العناية المركزة، ولكن حالته الصحية مرضية. بالطبع بعد أي عملية جراحية إمكانية المخاطر دائما موجودة".

وتابع: "وفقا للبيانات التي تلقيناها من الأطباء، غدا يمكن نقله من غرفة العناية المركزة إلى جناح عام، نأمل أن يتعافى".

وأشار وزير الخارجية التركي إلى أن:

"التحقيق مستمر، والمعلومات الأولية تشير إلى أن الجريمة ارتكبت عقب مشاجرة وليس لها أي دافع سياسي، وزارة الداخلية ستدل لاحقا بتعليقاتها. الشيء المهم الآن هو أن حالة الدبلوماسي جيدة".

ووفقا له، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتابع التطورات.

وكانت الخارجية البيلاروسية قد أكدت إصابة أحد موظفي سفارتها في أنقرة بجروح خطيرة إثر تعرضه لهجوم مسلح. وحسب تقارير الإعلام التركي، فإن المهاجم أطلق النار على الدبلوماسي، ثم انتحر، وكان مضطربا نفسيا.