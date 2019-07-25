البنتاغون: سنحتفظ بوجود عسكري في الخليج "لاحتواء الاستفزازات"

أكد وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبيرا، أن القوات الأمريكية لن تقوم حاليا بمرافقة السفن في منطقة الخليج، لكنها ستحتفظ بوجود عسكري في المنطقة "لاحتواء الاستفزازات".

واشنطن - سبوتنيك. وقال إسبيرا للصحفيين "سنرافق سفننا بالقدر الذي تتطلبه المخاطر ... وأنا لا أقول أننا (سنرافق) السفن الآن".

وأشار الوزير إلى أنه يخطط الأسبوع المقبل مناقشة هذه المسألة مع قيادة القيادة المركزية الأمريكية المسؤولة عن الشرق الأوسط.

وأوضح وزير الدفاع قائلا: "أنا أستخدم كلمة "مرافقة " بالمعنى الشامل، والمرافقة لا تعني سفن تجارية وعلينا تتبعها على الفور.... لكن بوجودك في المنطقة سيكون بوسعك الرد بسرعة كافية على إي استفزاز، وهذا هو العامل الرئيسي".

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة بصدد إنشاء تحالف لحراسة مضيق هرمز. وجاء هذا البيان بعد سلسلة من الحوادث مع ناقلات نفط أجنبية، يلقي الغرب باللوم فيها على إيران.