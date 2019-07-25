ترامب يستخدم الفيتو ضد تقييد توريد أسلحة للسعودية

نقض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارات للكونغرس بتقييد التعاون العسكري الفني في مجال أسلحة الدقة العالية مع حلفاء للولايات المتحدة.

وكان مجلسا النواب والشيوخ الأمريكيان قد أقرا مشروع قانون يحد من التعاون العسكري الفني مع السعودية وبريطانيا وإسبانيا وإيطاليا في مجال أسلحة الدقة العالية.

وقال ترامب في رسالة الى مجلس الشيوخ يبرر فيها استخدامه حق النقض (الفيتو) إن هذا القانون يحد من قدرتنا على دعم الشركاء الرئيسيين ويضر بالجهود المبذولة لوقف النزاع في اليمن.

كما نقض ترامب مشاريع قوانين مماثلة تضع قيودا على التعاون التسليحي مع دولة الإمارات العربية المتحدة والأردن وفرنسا.

واعتبر أعضاء في الكونغرس الأمريكي ممن صادقوا على مشاريع القوانين التي تضع قيودا على صفقات بيع أسلحة إلى حلفاء للولايات المتحدة أن صفقات الأسلحة ستفاقم الحرب في اليمن.