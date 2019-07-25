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09:46 25 يوليو/ تموز 2019
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    الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتحدث لوسائل الإعلام أثناء الانتخابات البلدية في تركيا

    أول ظهور علني لأردوغان بعد نفي شائعة وفاته (صور)

    © AP Photo / Uncredited
    العالم
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    أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مباحثات مع رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد الذي وصل أنقرة في زيارة لتركيا، في أول ظهور له بعد أن سرت شائعات عن وفاته.

    وقال بيان نشر في الموقع الرسمي للرئيس التركي: "التقى الرئيس رجب طيب أردوغان، في مطار إيسنبوغا برئيس الوزراء الماليزي، مهاتير محمد الذي وصل أنقرة في زيارة رسمية"، كما نُشرت صورة تجمع أردوغان وضيفه الماليزي.

    ​وكان مستشار الرئيس التركي، ياسين أقطاي، أكد أن الرئيس أردوغان يقضي عطلة الصيف كما اعتاد كل عام، نافيا صحة أنباء ترددت عن وفاته.

    وقال أقطاي، في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك" أمس الأربعاء، "لا أساس من الصحة للأنباء التي تناقلتها وسائل إعلام عالمية وعربية حول وفاة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان". وأضاف أقطاي "الرئيس أردوغان يقضي عطلة الصيف كما اعتاد كل عام، وغيابه يؤدي لمثل هذه الادعاءات والتوقعات".

    واعتبر أقطاي هذه الأنباء مجرد شائعات أطلقتها حسابات "معروفة" على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا "قامت بعض الحسابات العربية على وسائل التواصل الاجتماعي المعروفة بالتعبير عن تمنياتها لوفاة أردوغان ونشر هذه الشائعات بسرعة هائلة وبذلك يصبح انتشار مثل هذه الإشاعات أسوأ من وقوعها بالفعل".

    وكانت وسائل إعلام ومستخدمون لمواقع تواصل اجتماعي تداولوا نبأ وفاة الرئيس التركي، بعد غيابه عن الساحة لعدة أيام.

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    الكلمات الدلالية:
    ماليزيا, تركيا, رجب طيب أردوغان
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