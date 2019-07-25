شاحنات روسية تنقل مساعدات إنسانية يزيد وزنها عن 140 طنا إلى دونيتسك

أفادت إدارة الطوارئ التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، المعلنة من طرف واحد، اليوم الخميس، بأن قافلة شاحنات روسية أوصلت أدوية ولوازم وأدوات ومعدات طبية، يزيد أجمالي وزنها عن 140 طناً.

دونيتسك– سبوتنيك . وفي هذا الصدد قال متحدث إدارة الطوارئ للصحفيين: "وصلت قافلة أخرى من المساعدات الإنسانية من روسيا إلى جمهورية دونيتسك الشعبية (المعلنة من طرف واحد) تشمل أدوية ولوازم وأدوات ومعدات طبية، يزيد إجمالي وزنها عن 140 طنا." وأنه تتم حاليا، عملية تفريغ الشاحنات.

ويذكر أن عمليات تقديم المساعدات الإنسانية إلى سكان إقليم دونباس، بدأت اعتبارا من شهر آب/ أغسطس عام 2014. وخلال هذه الفترة نقلت أكثر من 80 قافلة شاحنات، إلى منطقة جنوب شرق أوكرانيا ما يقرب من 80 ألف طن من المساعدات الإنسانية.