طهران تعلن بدء جهود إطلاق سراح الناقلة المحتجزة في جبل طارق

وحسب وكالة "تسنيم" الإيرانية، قال ذو النور: "لقد بدأنا جهودنا القانونية والدبلوماسية لإطلاق سراح ناقلتنا النفطية المحتجزة في جبل طارق بأبعاد مختلفة، وذلك وفقا للقانون الدولي، لا يمكن للبريطانيين الاستمرار في إيقاف الناقلة، وسوف يتم تحرير الناقلة قريبا جدا".
وشدد المسؤول الإيراني على أن "لم يكن احتجاز ناقلة النفط البريطانية من قبل إيران عملا انتقاميا بالمطلق"، موضحا أن "ناقلة النفط البريطانية اصطدمت بقارب صيد إيراني ولم تتبع التحذيرات لكي تقف ويتم التحقيق بالأمر".
وتابع قوله في هذا الصدد: "قامت ناقلة النفط البريطانية بإطفاء أجهزة التعقب والملاحة واتخذت مسارا مخالفا للعبور من مضيق هرمز، من جانب آخر ومن أجل الحفاظ على أمن الملاحة الدولية والقانون الدولي وجهت البحرية الإيرانية تحذيرات لهذه الناقلة لكنها لم تهتم بالتحذيرات وسعت إلى العبور من مضيق هرمز مما أدى إلى قيام الحرس الثوري بإيقاف الناقلة بعد إثبات عدة مخالفات عليها".
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