أذربيجان تلغي نظام التأشيرة مع تركيا

صرح مصدر دبلوماسي في باكو، أنه سيتم إلغاء نظام التأشيرات بين أذربيجان وتركيا اعتبارًا من 1 سبتمبر/أيلول.

ألغت أنقرة عام 2007 من جانب واحد نظام التأشيرات لمواطني أذربيجان. في الوقت الحالي، تبلغ مدة الإقامة بدون تأشيرة للمواطنين الأذربيجانيين في تركيا 30 يوما.

وقال المصدر "اعتبارًا من 1 سبتمبر/أيلول، لن يتعين على المواطنين الأتراك التقدم بطلب للحصول على تأشيرة لدخول أذربيجان. مدة الإقامة للمواطنين الأتراك المسموح فيها في أذربيجان ستكون 30 يومًا".

وفي سياق متصل، قامت "جمهورية نخجوان ذاتية الحكم" التابعة لأذربيجان، سابقا، بمناورات عسكرية مشتركة بين قوات مسلحة تركية وأذرية، تحمل اسم "الأخوّة الراسخة 2019".