الولايات المتحدة تبحث فرض عقوبات على روسيا بسبب فنزويلا

موسكو - سبوتنيك. وقال أبرامز في فعالية بواشنطن نظمها صندوق دعم الديمقراطية، وردا على سؤال حول الإجراءات التي يتعين على أمريكا فرضها "لإظهار الضغط" على روسيا وكوبا، بسبب دعمهما للسلطات الفنزويلية: "بالنسبة لروسيا، لا نزال حتى الآن، ننظر في العقوبات التي يجب فرضها، الفردية أو القطاعية".
وأعلنت الولايات المتحدة اعترافها بغوايدو مطالبة الرئيس الفنزويلي مادورو، بعدم السماح بأعمال عنف ضد المعارضة.
ومن جانبه أعلن مادورو أنه هو الرئيس الشرعي للبلاد، واصفاً رئيس البرلمان والمعارضة "بدمية في يد الولايات المتحدة".
ودعمت روسيا والصين وتركيا وعدد من الدول الأخرى مادورو كرئيس شرعي، ووصفت موسكو "الوضع الرئاسي" لغوايدو بأنه غير موجود.
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