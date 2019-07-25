زيادة واردات الغاز الأمريكي إلى الاتحاد الأوروبي بنحو 5 مرات خلال عام

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، أن حجم واردات الغاز الطبيعي المسال من أمريكا إلى بلدان الاتحاد الأوروبي ازداد خلال عام واحد بنحو 5 مرات، ما يشكل حوالي ثلث إجمالي حجم الصادرات الأمريكية من الغاز الطبيعي المسال إلى دول العالم.

بروكسل - سبوتنيك . وجاء في تقرير المفوضية الأوروبية عن سير تنفيذ الاتفاقيات التجارية مع الولايات المتحدة الموقعة في نهاية يوليو/تموز 2018 أنه "منذ يوليو/تموز 2018 ازداد إجمالي حجم واردات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة الأمريكية إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 367 في المئة، وبحلول 10 يوليو/تموز 2019 بلغ حجم الواردات (منذ بداية العام الجاري) - 7.3 مليار متر مكعب، أي 32 في المئة من إجمالي حجم الصادرات الأمريكية عالميا من الغاز الطبيعي المسال في عام 2019".

وأضاف التقرير أنه بالتالي تقع على حصة الولايات المتحدة نسبة 12.4 في المئة من إجمالي واردات الغاز الطبيعي المسال إلى دول الاتحاد الأوروبي في النصف الأول من العام الجاري إذ كان هذا المؤشر لعام 2018 عند مستوى 5 في المئة، و4 في المئة في عام 2017.

ورغم تسلق أستراليا على عرش منتجي الغاز المسال في العالم، تبقى قطر واحدة من أهم المنتجين، حيث سعر استخراج الوقود الكربوني لديها هو الأقل على الإطلاق، بمتوسط 5.6 دولار لمليون وحدة حرارية بريطانية، وتبلغ كمية إنتاجها 77 مليون طن، على أن ترفعه في المستقبل القريب إلى 100 مليون طن سنويا، لتستعيد صدارة المنتجين من جديد.

وتسعى هي أيضا نحو توسيع حصتها من سوق الغاز في أوروبا، أسوة بحصتها في بريطانيا، حيث تتزود المملكة المتحدة بـ30% من احتياجاتها من الغاز، عبر ناقلات الغاز المسال من قطر، واللافت للانتباه أن المنافسة الشديدة تشتعل بين قطر والولايات المتحدة لتوسيع حصتهما في أوروبا، في الوقت الذي تعتبر فيه قطر أبرز المستثمرين في الغاز الأمريكي، حيث تمتلك شركة "قطر للبترول" 70 بالمئة من مشروع "غولدن باس" لإنتاج الغاز في ولاية تكساس، على أن تبلغ أكثر من 20 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة.