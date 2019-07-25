لأول مرة في التاريخ... الحرارة تتجاوز الـ 40 درجة في هولندا وألمانيا

وصلت درجات الحرارة في هولندا لمعدلات قياسية أمس واليوم، حيث أكد معهد الأرصاد الجوية الهولندي (KNMI) إن درجات الحرارة في هولندا تجاوزت 40 درجة مئوية لأول مرة في التاريخ اليوم الخميس.

نقلت "رويترز" عن معهد الأرصاد الجوية الهولندي (KNMI) قوله اليوم إن درجات الحرارة في هولندا تجاوزت 40 درجة مئوية (104 درجة فهرنهايت) لأول مرة على الإطلاق اليوم الخميس.

وبحسب الوكالة، بلغت درجات الحرارة ذروتها عند 40.4 درجة مئوية في جنوب البلاد، محطمة بذلك الرقم القياسي الوطني البالغ 39.3 درجة الذي تم تسجيله أمس الأربعاء.

يذكر أنه حتى يوم أمس الأربعاء، كانت أكبر درجة حرارة في السجل الوطني الهولندي عند 38.6 درجة منذ صيف عام 1944.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية في ألمانيا أعلنت اليوم عن تسجيل رقم جديد في ارتفاع درجات الحرارة لتصل الى 40,5 درجة مئوية بزيادة عن الرقم القياسي المسجل سابقا والذي وصل لـ40,3 درجة مئوية.

وذلك في تغريدة نشرها المركز على صفحته الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر".

هذا وكانت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية قد ذكرت في وقت بأنه من المتوقع ارتفاع درجات الحرارة في الدول الأوروبية لتصل لعتبة الـ40 درجة مئوية، في كل من ألمانيا وهولندا و فرنسا و سويسرا.