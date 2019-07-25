بالفيديو... درجة الحرارة في باريس ترتفع إلى 43 درجة تقريبا

أعلنت الأرصاد الجوية الفرنسية، أن درجة الحرارة في باريس قد ارتفعت إلى 42.4 درجة، مجتازة بذلك رقم قياسي ثاني خلال الفترة الأخيرة.

واضطرت السلطات في فرنسا، يوم أمس الأربعاء، إلى رفع الإنذار إلى المستوى الأحمر نتيجة موجة حر شديد تضرب البلاد منذ يوم الاثنين الماضي.

#Canicule De très nombreux records absolus de températures maximales sont battus depuis le début d'après-midi et les températures continuent à monter. Ci-dessous quelques valeurs provisoires mesurées à 15h pic.twitter.com/0rdoRxBBHI — Météo-France (@meteofrance) July 25, 2019

وتجدر الإشارة إلى أن أطول موجة حرارة عرفتها أوروبا كانت عام 2003 حيث بقيت درجات الحرارة مرتفعة جداً طيلة 13 يوما ما أدى لوفاة 70000 شخص غالبيتهم من كبار السن، منهم حوالي 15000 في فرنسا.

ولتجنب وقوع ضحايا بدأت السلطات منذ بداية شهر الصيف بحملات توعية لحث المواطنين على شرب الماء وترطيب الجسد وتجنب الجهد الجسدي الكبير. ويكفي أن يستقل المرء أي وسيلة نقل عام في فرنسا ( حافلات، مترو، قطار، ترامواي) لكي يرى ملصقات وضعتها وزارة الصحة تدعو فيها المواطنين لشرب المياه والاتصال بالطوارئ في حال أتاهم شعور بالإعياء.

أما في باريس فقد قررت البلدية فتح أبواب بعض المنتزهات طوال الليل كما سمحت بالسباحة في نهر السين، ذلك إضافة لوضع نوافير للمياه في الأماكن العامة.