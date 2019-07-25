رئيس مجلس الدوما: تسديد دين روسيا في منظمة الأمن والتعاون ليس قضية مال بل عدالة

موسكو – سبوتنيك. قال فولودين، خلال الجلسة العامة الختامية لدورة الربيع لمجلس الدوما، اليوم الخميس "لم يعد واضحا بدرجة كافية بالنسبة لنا أن هناك أصواتا في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا تدعونا لدفع الاشتراكات للفترة، التي لم يشارك وفدنا خلالها في نشاط الجمعية البرلمانية"، مضيفا "القضية ليست قضية المال ولكن قضية عدالة."
إلى ذلك، قال السكرتير الصحفي للأمين العام لمجلس أوروبا، دانيال هولتغن لوكالة "سبوتنيك" إن روسيا قامت بتسديد قيمة اشتراكها في مجلس أوروبا لعام 2019 والبالغة 33 مليون يورو.
وما زال يترتب عليها تسديد دين خاص بجزء من عام 2017 وعام 2018 كاملا وقيمته 55 مليون يورو.
وكانت روسيا روسيا يوم 30 يونيو/ حزيران عام 2017 علقت دفع جزء من حصتها في ميزانية مجلس أوروبا إلى حين صدور قرار تتم بموجبه استعادة حقوق الوفد الروسي في الجمعية البرلمانية.
وتعد روسيا إحدى كبريات الدول المساهمة في ميزانية مجلس أوروبا، وباعتراف مجلس أوروبا نفسه في عام 2018 الماضي بأنه بدأ يعاني من أزمة مالية بسبب غياب الحصة الروسية من المساهمة ورغبة تركيا في العودة إلى نظام الدفع الاعتيادي.
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