واشنطن تدرج 10 أفراد و13 شركة في قائمة العقوبات على فنزويلا

واشنطن - سبوتنيك. وتفرض العقوبات بموجب المرسوم التنفيذي للرئيس دونالد ترامب، بتاريخ تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، وينص المرسوم على حظر أصول قطاع تعدين الذهب في فنزويلا وأولئك الذين يتعاونون معه، وكذلك أولئك الذين تعتبرهم الولايات المتحدة متورطين في الفساد.

وشملت قائمة العقوبات مجموعة من مواطني فنزويلا وكولومبيا، بالإضافة إلى شركات من هونغ كونغ وكولومبيا والإمارات العربية المتحدة وبنما وشركة واحدة مسجلة في الولايات المتحدة.

وكان الممثل الأمريكي الخاص بشأن فنزويلا، إليوت أبرامز، أعلن اليوم الخميس، أن واشنطن تبحث إمكانية فرض عقوبات على روسيا بسبب دعمها للحكومة الفنزويلية.

وقال أبرامز في فعالية بواشنطن نظمها صندوق دعم الديمقراطية، وردا على سؤال حول الإجراءات التي يتعين على أمريكا فرضها "لإظهار الضغط" على روسيا وكوبا، بسبب دعمهما للسلطات الفنزويلية: "بالنسبة لروسيا، لا نزال حتى الآن، ننظر في العقوبات التي يجب فرضها، الفردية أو القطاعية".