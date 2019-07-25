ألمانيا تبدي استعدادها للمشاركة بمهمة بحرية في مضيق هرمز

نقلت مجموعة (آر.إن.دي) الإعلامية عن مشاركين في اجتماع للجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الألماني قولهم إن برلين مستعدة للمشاركة في خطة بريطانية لتشكيل مهمة بحرية بقيادة أوروبية لضمان أمن الملاحة عبر مضيق هرمز.

وذكرت المجموعة الإعلامية أن وزير الخارجية هايكو ماس قال في الاجتماع الذي عقد اليوم الخميس "نرغب في أن نكون هناك"، وفقا لوكالة "رويترز".

وأضافت أن تصويتا سيجري في البرلمان على منح تفويض للانضمام للمهمة. ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من وزارة الخارجية الألمانية عندما اتصلت بها "رويترز".

وفي وقت سابق أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن بلاده تريد تشكيل تحالف دولي لحماية الملاحة في مضيق هرمز، وسيشمل هذا التحالف دولا من جميع أنحاء العالم.

من جانبه قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن إيران لن تسمح بحدوث فوضى في منطقة الخليج ومضيق هرمز، لكنها لا تسعى إلى مواجهة عسكرية وتصعيد التوتر، مشيرًا إلى أن هذه المنطقة "ليست مكانًا للعب".