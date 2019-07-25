قلق أممي إزاء إطلاق كوريا الشمالية صواريخ باليستية

أعلن نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، اليوم الخميس، أن الأمين العام أنطونيو غوتيريش، يعرب عن قلقه إزاء قيام كوريا الشمالية إطلاق صواريخ باليستية.

الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال حق للصحفيين "يعرب الأمين العام عن قلقه إزاء إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ الباليستية. ويدعو إلى الاستئناف السريع للمفاوضات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، على النحو المتفق عليه خلال اجتماع الزعيمين (ترامب وكيم جونغ أون) في المنطقة المنزوعة السلاح في حزيران/ يونيو".

هذا وأعلنت اللجنة المشتركة لرؤساء أركان كوريا الجنوبية، في وقت سابق، أنه عند الساعة الـ 5:34 (23:34 بتوقيت موسكو) و 5:57 (23:57 بتوقيت موسكو) ، قامت كوريا الشمالية بتنفيذ إطلاق صاروخين قصيري المدى من مدينة فونسان الساحلية جنوب شرقي البلاد. ويعتقد الجيش الياباني أن هذين الصاروخين كانا باليستيين، وتدعم كوريا الجنوبية هذا النظرية، إلا أنها تدعو إلى المزيد من التحليل.

وحلق الصاروخان إلى مسافة 430 كيلومتراً وسقطا في بحر اليابان، ولم يصلا إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان، ولم يتسببا في أضرار مادية. وكان أقصى ارتفاع للصاروخين 50 كيلومترا، وتم إطلاقهما من منصة إطلاق متنقلة.

ويحظر مجلس الأمن الدولي على كوريا الشمالية تطوير واختبار الصواريخ الباليستية.