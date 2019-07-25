قلق أممي إزاء إطلاق كوريا الشمالية صواريخ باليستية

الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال حق للصحفيين "يعرب الأمين العام عن قلقه إزاء إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ الباليستية. ويدعو إلى الاستئناف السريع للمفاوضات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، على النحو المتفق عليه خلال اجتماع الزعيمين (ترامب وكيم جونغ أون) في المنطقة المنزوعة السلاح في حزيران/ يونيو".
وحلق الصاروخان إلى مسافة 430 كيلومتراً وسقطا في بحر اليابان، ولم يصلا إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان، ولم يتسببا في أضرار مادية. وكان أقصى ارتفاع للصاروخين 50 كيلومترا، وتم إطلاقهما من منصة إطلاق متنقلة.
ويحظر مجلس الأمن الدولي على كوريا الشمالية تطوير واختبار الصواريخ الباليستية.
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