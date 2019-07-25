أمريكا تبحث خطوات إنهاء الحرب في أفغانستان

اتفق وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، مع الرئيس الأفغاني، أشرف غني، في اتصال هاتفي أمس، على زيادة الجهود بشأن إنهاء الحرب في أفغانستان.

واشنطن، سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس: "تحدث وزير الخارجية بومبيو، والرئيس غني، عبر الهاتف، في 24 يوليو/تموز، واتفقا على أنه قد حان الوقت لتكثيف الجهود للتوصل لإنهاء الحرب في أفغانستان".

وأشار البيان إلى أن بومبيو أوفد الجنرال جوزيف دانفورد، رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، وزلماي خليل زاد، المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان، إلى كابول لمناقشة الخطوات التالية.

بالإضافة إلى ذلك، أكد وزير الخارجية الأمريكي، للرئيس الأفغاني، أن الاستراتيجية الأمريكية في جنوب آسيا لم تتغير، فيما يتعلق بنية الولايات المتحدة للحد من وجود قواتها في ظل ظروف معينة.

وكانت الرئاسة الأفغانية قد أعلنت بداية يوليو/تموز الجاري أن الانسحاب الأمريكي من البلاد سيتم وفقاً للاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، وذلك بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في مقابلة تلفزيونية يوم 1 يوليو/تموز، اعتزامه سحب الجنود الأمريكيين من أفغانستان، ولفت إلى أنه ينوي الاحتفاظ بـ "وجود استخباري قوي في البلد الذي وصفه بـ (هارفارد الإرهابيين).

ويتواجد في أفغانستان الآن أكثر من 14 ألف عسكري أمريكي، إذ كان عددهم 10 آلاف جندي في عهد الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما.

وكانت الولايات المتحدة وممثلون عن حركة"طالبان"، قد عقدوا، في شهر يناير/ كانون الثاني، الجولة الرابعة من مباحثات السلام في العاصمة القطرية الدوحة، استمرت لمدة 6 أيام.

وصرح الرئيس الأمريكي، نهاية كانون الثاني/ يناير، أنه مستعد لسحب القوات من أفغانستان إذا تم التوصل إلى اتفاقات سلام بشأن التسوية في البلاد.