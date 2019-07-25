مجلس الشيوخ الأمريكي: روسيا لم تحاول التدخل بفرز الأصوات في انتخابات 2016

واشنطن - سبوتنيك. وجاء في التقرير "لم تجد اللجنة أدلة على أن شخصيات روسية حاولت التلاعب في فرز الأصوات في يوم الانتخابات".
وقال في مؤتمر صحفي "كما يوضح تقرير المحامي الخاص، سعت الحكومة الروسية إلى التدخل في العملية الانتخابية لدينا. لكن بفضل التحقيق الشامل الذي أجراه المحامي الخاص، نعلم الآن أن العملاء الروس الذين ارتكبوا هذه المخططات لم يحظوا بتعاون الرئيس ترامب أو حملة ترامب، أو بمساعدة أي أمريكي آخر في هذا الشأن".
وتعليقا على تصريحات بار، قال ترامب في تغريدة على "تويتر": "لا تواطؤ ولا عرقلة. ولهؤلاء الكارهون والديمقراطيون اليساريون المتطرفون… اللعبة انتهت".
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