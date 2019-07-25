مجلس الشيوخ الأمريكي: روسيا لم تحاول التدخل بفرز الأصوات في انتخابات 2016

جاء في الوثيقة التي صدرت عن مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الخميس، أن لجنة الاستخبارات التابعة لمجلس الشيوخ الأمريكي لم تجد أي دليل على أن روسيا حاولت التدخل بفرز الأصوات في انتخابات الرئاسة عام 2016.

واشنطن - سبوتنيك. وجاء في التقرير "لم تجد اللجنة أدلة على أن شخصيات روسية حاولت التلاعب في فرز الأصوات في يوم الانتخابات".

وكان وزير العدل الأمريكي، وليام بار، قد نفى في شهر أبريل/ نيسان وجود أي دليل ضمن تحقيق المستشار الخاص روبرت مولر حول تعاون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الرئاسية لعام 2016.

وقال في مؤتمر صحفي "كما يوضح تقرير المحامي الخاص، سعت الحكومة الروسية إلى التدخل في العملية الانتخابية لدينا. لكن بفضل التحقيق الشامل الذي أجراه المحامي الخاص، نعلم الآن أن العملاء الروس الذين ارتكبوا هذه المخططات لم يحظوا بتعاون الرئيس ترامب أو حملة ترامب، أو بمساعدة أي أمريكي آخر في هذا الشأن".

وتعليقا على تصريحات بار، قال ترامب في تغريدة على "تويتر": "لا تواطؤ ولا عرقلة. ولهؤلاء الكارهون والديمقراطيون اليساريون المتطرفون… اللعبة انتهت".