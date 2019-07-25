"الدم والشرف"... رسالة تكشف بصمات نازية في تهديدات تفجير مسجدين بألمانيا

بعد تلقي تهديدات بتفجير قنابل في مسجدين بمدينة ميونخ جنوبي ألمانيا قبل أسبوعين، أعلن الادعاء العام في المدينة اليوم الخميس أن هناك إشارات على وجود دافع يميني متطرف وراء ذلك.

وأكد الادعاء العام في مدينة ميونخ اليوم أن الرسائل البريدية التي احتوت التهديدات كانت موقعة بعبارة "الدم والشرف" وهو اسم جماعة محظورة لنازيين جدد، بحسب "د ب أ".

وكانت شرطة مدينة ميونخ قد أخلت مسجدين في 11 تموز/ يوليو الجاري بسبب تلقي تهديدات، ولم يتم العثور على أي شيء في كلا المسجدين. وتولى المكتب المركزي لمكافحة التطرف والإرهاب بولاية بافاريا الألمانية مسؤولية التحقيقات.

وجاء في بيان الادعاء العام اليوم أنه سيتم إجراء "فحص دقيق" للتحقق من وجود صلة بين تهديدات وصلت لمساجد في مانهايم ودويسبورج وماينتس وكذلك بين التهديدات التي تلقاها المقر المركزي لحزب اليسار في برلين.

وأضاف الادعاء أن الشرطة أمرت باتخاذ إجراءات احترازية خاصة لحماية كلا المسجدين في ميونخ.

يذكر أنه يوم الاثنين الماضي تعرض مسجد في ألمانيا لتهديد بقنبلة عبر البريد الإلكتروني، تعتقد الشرطة "بوجود خلفية يمينية متطرفة" وراءه.

وقالت الوكالة الألمانية إن الأمر يتعلق بمسجد "مركز" في مدينة دويسبورغ التابع للاتحاد الإسلامي التركي "ديتيب".

فكرة لم تخطر على بال أحد:



مواطنون ألمان يشترون كل البيرة من المدينة



ليمنعوا النازيين الجدد من شربها في مظاهراتهم!#شباب_توك pic.twitter.com/WW5QkA0Ur7 — Jaafar Abdul Karim (@jaafarAbdulKari) June 25, 2019

وأعلنت الشرطة الألمانية إخلاء المسجد التابع للاتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية في ألمانيا "ديتيب" في مدينة دويسبورغ غربي البلاد بعد تهديد بوجود قنبلة به. وأوضحت الشرطة يوم الاثنين (22 تموز/ يوليو) أنه تم تطويق المسجد وتفتيشه.

وقال متحدث باسم الشرطة إنه تم تلقي تهديد عبر البريد الإلكتروني صباح اليوم، موضحا أن هناك افتراضا بوجود خلفية يمينية متطرفة وراء ذلك، وأشار إلى أنه لا يمكن الإعلان عن أية بيانات أخرى إلا بعد التنسيق مع جهاز أمن الدولة.

وذكرت وكالة الأنباء الكاثوليكية (ك.ن.أ) نقلا عن شرطة مدينة دويسبورغ أن البحث عن القنبلة قد توقف بعد ظهر اليوم وأنه "لم يتم العثور على أية مواد مشبوهة أو متفجرة".

تجدر الإشارة إلى أن مسجد "مركز" في مدينة دويسبورغ يعد أحد أكبر المساجد على مستوى ألمانيا.

وقبل أسبوعين تقريبا تم تلقي تهديدات بتفجير قنابل في مسجدين بمدينتي ميونخ وإيزارلون وكذلك ضد المسجد المركزي لاتحاد "ديتيب" في مدينة كولونيا. وفي كلتا الحالتين أصدرت الشرطة وقف تحذير بعد عمليات تفتيش واسعة النطاق.