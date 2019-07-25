المفوضية الأوروبية لجونسون: اتفاق الانسحاب الحالي هو الوحيد الممكن

أبلغت المفوضية الأوروبية رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون، بأن اتفاق الانفصال الذي وافقت عليه رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي في نوفمبر/ تشرين الثاني هو الاتفاق الأفضل والوحيد الممكن مع التكتل.

ونقلت "رويترز" عن المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس إن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر أبلغ رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون بأن اتفاق الانفصال الذي وافقت عليه رئيسة الوزراء السابقة في نوفمبر/ تشرين الثاني هو الاتفاق الأفضل والوحيد الممكن مع التكتل.

وأضافت المتحدثة مينا أندريفا على "تويتر" أن يونكر قال لجونسون خلال مكالمة هاتفية إن الاتحاد الأوروبي سيدرس أية أفكار تقدمها بريطانيا، بشرط أن تكون متماشية مع اتفاق الانسحاب.

ووفقًا لدراسة أجراها مركز الأبحاث "BMG Research" بتكليف من صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، فإن أغلبية سكان المملكة المتحدة لا يدعمون خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق. غير مؤمنين بإمكانية التوفيق بين الشروط الجديدة لبريكسيت قبل 31 أكتوبر/ تشرين الأول، فإن البريطانيين يفضلون إلغاءها أو إجراء استفتاء آخر.

ومن المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 31 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، إذا لم يقر البرلمان اتفاق الخروج الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء السابقة، تيريزا ماي، مع الاتحاد، ولم تطلب الحكومة تأجيلا آخر، ما يهدد بحدوث اضطرابات اقتصادية جراء الانسحاب من دون اتفاق.